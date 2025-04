Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Hardegsen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Am Anger, Donnerstag, 17.4.2025, 16.35 bis 17.00 Uhr

HARDEGSEN (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz Am Anger, in der Innenstadt von Hardegsen einen dort geparkten grauen Pkw Skoda am linken Fahrzeugheck. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Tatzeitraum ist am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.35 und 17.00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw Hyundai gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Northeim oder Hardegsen zu melden (Tel. 05551-91480 oder 05505-509230).

