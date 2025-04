POL-NOM: Diebstahl hochwertiger Traktoren-Anbauteile von der Ladefläche eines Sattelzuges

Northeim (ots) - Hardegsen, In der Pascheburg Mittwoch, 16.04.2025, 05:07 Uhr HARDEGSEN(da) - Zu einem Brand in einem unbewohnten Zimmer einer Senioreneinrichtung kam es am heutigen Morgen gegen 05:07 Uhr in Hardegsen. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht werden, aufgrund der starken Rauchgasentwicklung mussten jedoch Teilbereiche der Anlage vorübergehend evakuiert werden. ...

