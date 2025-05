POL-HN: NACHTRAG zur Gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahmen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen vom 30.04.2025

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Walldürn: Jugendliche suchen nach unverschlossenen Autos In der Schönbornstraße in Walldürn machten sich am frühen Mittwochmorgen drei junge Männer im Alter zwischen 14-15 Jahren an geparkte Fahrzeuge zu schaffen. Sie zogen an den Fahrzeugtüren, um so zu prüfen, ob diese ...

mehr