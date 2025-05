Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte Motorradfahrer, Maibaum gefällt und Sachbeschädigungen in der Walpurgisnacht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt Nachdem sie am Donnerstagnachmittag bei Walldürn stürzte, musste eine Motorradfahrerin mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 13 Uhr war die 26-Jährige mit ihrer Kawasaki in einer Kolonne von acht Motorrädern auf der Landesstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn unterwegs. Unmittelbar vor dem Flugplatz Walldürn fuhr die junge Frau über eine Kuppe und kam anschließend, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie noch circa 40 Meter im Straßengraben weiter, lenkte ihre Maschine wieder nach links auf die Fahrbahn und stürzte abschließend nach rechts in ein Feld. Ihr Motorrad kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 26-Jährige verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L 577 zeitweise voll gesperrt werden.

Walldürn-Gottersdorf: Unbekannte fällen Maibaum - Zeugen gesucht Unbekannte fällten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Maibaum der Gemeinde Gottersdorf. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am nächsten Morgen, sägten der oder die Täter, den an der Kreuzung Weiherstraße/Uferstraße aufgestellten Baum vermutlich mit einer Handsäge ab. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Waldbrunn-Schollbrunn: Mehrere Sachbeschädigungen in der Walpurgisnacht In der Nacht zum 1. Mai wurden in Schollbrunn ein Haus mit Eiern beworfen und mehrere Gebäude und Fahrzeuge mit Rasierschaum, Ketchup und anderen Flüssigkeiten beschmiert. Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr wurde ein Wohnhaus in der Klingenfelderstraße Ziel der Täter und mit Eiern beworfen. Nachdem dieser Vorfall am Morgen des 1. Mai gemeldet wurde, konnten die eingesetzten Beamten im Anschluss die weiteren Sachbeschädigungen an Hauswänden und Pkws in der Ortschaft feststellen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Drei Verletzte bei Motorradunfall Am Mittwochmorgen wurden drei Personen bei einem Unfall bei Mosbach verletzt. Gegen 7:30 Uhr war ein 16-Jähriger, gemeinsam mit seiner 15-jährigen Sozia, auf seiner KTM von Reichenbuch in Richtung Mosbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Nüstenbach verringerte er seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Zeitglich befuhr eine 16-Jährige mit ihrer Yamaha die Landesstraße 527 in gleicher Richtung und setze auf der langen Geraden zum Überholen der KTM an. Dies nahm der Fahrer der KTM vermutlich zu spät wahr und startete seinen Abbiegevorgang. Die Zweiräder kollidierten und die Fahrer kamen zu Fall. Die Yamaha-Fahrerin schleuderte knapp 50 Meter über den Asphalt und kam anschließend im Straßengraben zum Liegen. Hierbei verletzte sich die Jugendliche schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Jugendlichen auf der KTM zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die L527 für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden.

