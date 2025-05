Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Bieber mit Armbrust getötet und Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Berndshausen: Bieber mit Armbrust getötet - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche wurde in Berndshausen ein Bieber vermeidlich durch Schüsse aus einer Armbrust getötet. Das verendete Tier wurde am 29. April in einem Badesee in der Nitzenhäuser Straße aufgefunden. Nachdem der Bieber durch Mitarbeiter des Bauhofs an Land gebracht wurde, konnten zwei Armbrustbolzen im Körper des Tieres fest- und sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Neuenstein-Eschelbach: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nachdem eine betrunkene 53-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag bei Eschelbach mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei Zeugen und Geschädigte. Die Frau war zwischen 13:50 Uhr und 13:57 Uhr mit ihrem Toyota von Hohebuch in Richtung Eschelbach unterwegs. Hierbei soll sie mehrfach mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und von der Fahrbahn abgekommen sein, wobei sie zwei Leitpfosten überfuhr. Laut einem Zeugen musste in der Haller Straße in Neuenstein ein bisher unbekannter LKW-Fahrer sein Fahrzeug im Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die eingesetzten Beamten konnten die Frau kurz nach der Alarmierung vor ihrem Wohnhaus antreffen und kontrollieren. Während der Kontrolle zeigte die Frau starke, vermutlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest war aufgrund des Zustands der 53-Jährigen nicht möglich. Daher musste sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Nun sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte der Fahrmanöver der Frau. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

