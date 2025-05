Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Transporter beschädigt & von Hund gebissen

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Frontscheibe von Transporter eingeschlagen

Die Polizei Öhringen sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person die Frontscheibe eines geparkten Transporters beschädigte. Der Sprinter stand zwischen 9 Uhr am Freitagmorgen und 19:30 Uhr am Sonntagabend am Straßenrand der Balthasar-Fleiner-Straße in Öhringen. In diesem Zeitraum wurde die Frontscheibe des Wagens mit zwei Schlägen zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Öhringen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Border Collie beißt Hund und Herrchen

Ein freilaufender Hund hat am Samstagvormittag in Öhringen einen Hund und sein Herrchen verletzt. Der schwarz-weiße Border Collie war gegen 10 Uhr im Bereich der Gemarkung Hahnenberg in Verlängerung des Nußbaumwegs in Richtung Pfedelbach unterwegs. Hier traf der Hund auf einen angeleinten Hund und seinen Besitzer. Der Border Collie griff unvermittelt den Hund an der Leine an, woraufhin der 23-jährige Hundehalter versuchte sein Tier zu schützen und dabei selbst mehrfach gebissen wurde. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den freilaufenden Border Collie und seinen Besitzer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

