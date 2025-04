Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: PKW kollidiert mit Linienbus

Apolda (ots)

Am Heidenberg in Apolda kam es gestern früh zu einem Verkehrsunfall. Als hier ein Linienbus aus einer Haltestelle heraus in den fließenden Verkehr fahren wollte und dies auch durch entsprechendes Blinken ankündigte, missachtete dies ein 85-jähriger PKW-Fahrer. Der Mann wollte den Bus überholen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

