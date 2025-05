Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Maibaum umgestürzt und Diebstahl aus Umkleidekabine

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Maibaum stürzt auf geparkten Pkw

In Buchen-Hainstadt stürzte am Samstag, gegen 19:30 Uhr, der auf dem Rathausplatz aufgestellte Maibaum um und beschädigte dabei unter andrem einen geparkten Opel. Vermutlich aufgrund des Unwetters war der Baum an der Basis in der Halterung abgebrochen und fiel anschließend auf eine Stromleitung bevor er auf dem Rathausparkplatz auf das Heck eines dort abgestellten Pkw prallte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Durch die Beschädigung der Stromleitung kam es in mehreren Haushalten zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Die Feuerwehr Buchen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, ebenso wie die Stadtwerke, die die Stromversorgung wiederherstellten.

Mosbach-Neckarelz: Kleidung aus Umkleidekabine gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

In Mosbach-Neckarelz wurden am Samstag zwischen 15:40 Uhr und 18:45 Uhr aus der unverschlossenen Umkleidekabine des Elzstadions mehrere Kleidungsstücke entwendet. Die Kleidung gehörte Jugendlichen einer U17-Mannschaft die zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Sportplatz ein Spiel hatte. Zum Diebesgut zählte unter anderem ein Kapuzenpulli der Marke Nike, eine graue Sporthose, ein Pullover von Ralph Lauren sowie Turnschuhe der Marke Dior. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

