Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Diebstähle, Ordnungshüter angegriffen, Rinder auf Fahrbahn

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal: Traktorzubehör entwendet

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen Unbekannte in Schöntal-Berlichingen in einen auf dem Gehöft Neuhof abgestellten Traktor ein. Die Täter entwendeten das Bedienterminal im Wert von etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Krautheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

A6/Neuenstein: Reifen von LKW-Ladefläche entwendet

Am Dienstag, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr, entwendeten Unbekannte auf der Rastanlage Hohenlohe Süd, an der Autobahn 6, etwa 20 neuwertige Reifen aus der Ladefläche eines dort abgestellten Sattelzuges. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Täter schnitten zudem die Plane des Aufliegers auf. Hinweise zu der Tat werden vom Verkehrsdienst Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 5130, entgegengenommen.

Künzelsau: Ordnungshüter ausgepeitscht

In der Hauptstraße in Künzelsau kam es am Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 71-jährigen Mann und einem 57 Jahre alten Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Künzelsau. Als der ältere der Beiden den Bediensteten des Ordnungsamts im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Schnurgasse erkannte, holte er eine Rute aus seinem Auto und schlug ihn mit dieser mehrfach auf den Kopf. Hierauf kam es zum Gerangel. Beide verletzten sich leicht. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Öhringen: Rinder auf der Fahrbahn

Tierische Verkehrsteilnehmer konnten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Öhringen festgestellt werden. Fünf Jungrinder bewanderten, gegen 03:30 Uhr, die Neuenstadter Straße in Richtung Stadtmitte. Die Tiere konnten auf Höhe des Viadukts eingekesselt und festgesetzt werden. Hierzu musste die Fahrbahn stadteinwärts vollständig, bis ungefähr 6 Uhr, gesperrt werden. Um die Rinder wurde vor Ort ein Elektrozaun gespannt, um eines erneutes Entwischen zu verhindern. Der Tierhalter holte die Tiere am Dienstag, um kurz vor 6 Uhr, ab.

