POL-MFR: (307) Einbruch in Diskothek - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am Montagnachmittag (24.03.2025) trat ein bislang unbekannter Mann einem Kind in einem Linienbus in Fürth in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte stieg gegen 12:30 Uhr in den Bus der Linie 177 von Fürth Stadttheater in Richtung Sonnenstraße ein und setzte sich auf einen ...

mehr