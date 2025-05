Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung und Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Fahrerflucht auf Parkplatz der Hochschule - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, zwischen 08:30 Uhr und 16:45 Uhr, kam es in Mosbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige hatte ihren Audi A6 Avant ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Neckarburkener Straße bei der Hochschule abgestellt. Als sie gegen 16:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen an der Beifahrertür sowie dem rechten vorderen Kotflügel fest. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Vom Verursacherfahrzeug, bei dem es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug handelt, fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Seckach: Röhrenrutsche auf Spielplatz mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten die maßgefertigte Röhrenrutsche auf dem neuen Spielplatz des Jugenddorf Klinge in Seckach. In der Klingestraße warfen die Unbekannten in einem bislang nicht näher bestimmten Zeitraum vor Mittwochmorgen wiederholt einen rund 30 Kilogramm schweren Sandstein in die Rutsche. Durch die Wucht des Aufpralls entstanden deutliche Macken und Schläge im Material. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bezifferbar, wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Waldbrunn: Körperverletzung nach Auseinandersetzung bei Veranstaltung - Zeugen gesucht

Am 1. Mai, kam es beim Sportplatz im Eberbacher Weg im Waldbrunner Ortsteil Waldkatzenbach im Rahmen einer größeren Veranstaltung zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 17-Jähriger soll einem 22-Jährigen, gegen 2:45 Uhr, einen Kopfstoß ins Gesicht verpasst haben, woraufhin dieser zu Boden ging und zeitweise das Bewusstsein verlor. Der 22-Jährige musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort im Kofferraum eines Fahrzeugs festgestellt werden. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Jugendlichen handelt, der im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wohnhaft ist, hat die Kriminalpolizei Mannheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Tathergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim Hinweistelefon des Polizeipräsidiums Mannheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell