Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 79-Jähriger aus Hellendorf wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Ein seit Mittwoch, 26.03.2025, vermisster 79-Jähriger aus Hellingen ist wieder da.

Der Senior verließ am 26.03.2025 gegen 07:30 Uhr seine Wohnanschrift, um im nahegelegenen Supermarkt einzukaufen. Als er am Nachmittag immer noch nicht wieder zurück war, meldeten ihn Angehörige als vermisst. Eine Absuche an beliebten Anlaufadressen blieb erfolglos. Weitere umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ebenso erfolglos. Seitdem war der Aufenthaltsort des 79-Jährigen unbekannt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5999723)

Am Freitagnachmittag, 28.03.2025, gegen 16:40 Uhr konnte der Hellendorfer nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers durch Beamte der Bundespolizei am Ernst-August-Platz in Hannover wohlbehalten angetroffen werden. Anschließend wurde die sich sorgende Familie des 79-Jährigen über das Auffinden informiert.

Damit ist die Fahndung beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die zur ursprünglichen Meldung veröffentlichten Fotos wurden zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /pk

