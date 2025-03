Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 79-Jähriger aus Hellendorf vermisst - Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Hermann O. geben?

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Mellendorf sucht seit Mittwoch, 26.03.2025, mit einem Foto nach einem 79-jährigen Senior aus Hellendorf in der Wedermark. Hermann O. hat heute Morgen sein Haus verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des PK Mellendorf wurde der 79-Jährige zuletzt gegen 07:30 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Er wollte einkaufen fahren. Üblicherweise steuert er Supermärkte im Ortsteil Mellendorf an, der circa 400 Meter von der Wohnanschrift des Seniors entfernt ist. Als er am Nachmittag immer noch nicht zu Hause war, was für ihn untypisch ist, wurde er gegen 15:30 Uhr von Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Hermann O. ist leicht dement. Der Vermisste ist 1,65 Meter groß und von normaler Statur. Er hat einen aufrechten Gang. Seine Haare sind kurz und hellgrau. Der Senior ist Raucher, daher ist sein Schnauzer deutlich gelber als seine Haare insgesamt. Auffällig ist, dass Hermann O. immer die gleiche Kleidung trägt: eine schwarze Steppjacke, blaue Jeans und ein blaugraues, abgewetztes Cap.

Der Senior fährt immer mit einem weißen Damenrad mit auffälligen blauen Seitentaschen. Er unternimmt nur Fahrten zu den Supermärkten, wobei er immer den gleichen Weg benutzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 79-Jährige abseits der bekannten Route nicht mehr nach Hause findet.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten leider nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 79-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer 05130-9770 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Da der Senior soziale Kontakte weitestgehend meidet und Hilfe nur ungern annimmt, sollten sich Zeugen im Falle eines Antreffens direkt an die Polizei wenden. /nash

