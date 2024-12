Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Achern (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Donnerstag früh sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach möglichen Zeugen. Gegen 0:30 Uhr soll ein 18-Jähriger zwei Personen zu einem Treffen in der Heinrich-Schüle-Straße gebeten haben. Die beiden Männer sollen mit einem Auto zum Treffpunkt gefahren sein. Während der 22-Jährige ausgestiegen und nach Drohungen durch drei Heranwachende in ein Anwesen geflüchtet sein soll, sei sein Bekannter im Wagen geblieben. Der 26-Jährigen im Fahrzeug soll durch das Trios ebenfalls bedroht sowie das Fahrzeug mit einem mitgeführten Messer beschädigt worden sein. Er habe das Auto daraufhin verlassen und sich entfernt. Kurz nach 2 Uhr soll das Auto auf einem Parkplatz in der Omerskopfstraße gestanden haben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

