Nach Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau stehen eine 58 Jahre alte Frau sowie ein 59 Jahre alter Mann im Verdacht, in den zurückliegenden Monaten in mehreren Fällen in Restaurants im Ortenaukreis und im Landkreis Rastatt Leistungsbetrug begangen zu haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen die beiden seit März 2022 in Gaststätten in Appenweier, Kehl-Neumühl, Lichtenau und Bühl gespeist und anschließend die Zeche geprellt haben, ohne die entstandenen Kosten zu begleichen. Durch die bislang sechs bekannten Fälle, welche die Ermittler unter anderem durch Auswertung von Videomaterial den mutmaßlichen Betrügern zuordnen konnten, entstand bereits ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass auch weitere entsprechende Vorfälle auf das Konto des aus dem Elsass stammenden Duos geht.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang mögliche weitere Geschädigte unter der Rufnummer 07227 2221 um Kontaktaufnahme.

