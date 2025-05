Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Schüsse mit Schreckschusswaffe, Unfallflucht

Landkreis Heilbronn (ots)

Güglingen: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Güglingen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am folgenden Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Emil-Weber-Straße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Der genaue Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Untergruppenbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus Nachdem sich Unbekannte am Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Untergruppenbach verschafften, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 8:30 Uhr und 16:10 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür des Gebäudes im Tulpenweg und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Schmuck sowie Münzen im niedrigen vierstelligen Eurobereich gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Kochersteinsfeld: Schussabgabe mit Schreckschusswaffe - Mann in Gewahrsam Nachdem ein Mann am Donnerstagvormittag in Kochersteinsfeld mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben soll, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen 11:40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Mittleren Gasse ein Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe schießen würde. Der 45-jährige konnte kurz darauf von Einsatzkräften in der Mittleren Gasse angetroffen und kontrolliert werden. Eine Schreckschusswaffe konnte weder bei der Person, noch in deren Wohnung aufgefunden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille. Da der Mann auch starke Ausfallerscheinungen zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Neckarsulm gebracht.

Erlenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht bei Erlenbach am Donnerstagabend sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17:50 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Ford auf der Landesstraße 1111 in Richtung Weinsberg unterwegs. Als er verkehrsbedingt auf seinem Fahrstreifen anhalten musste, touchierte ein entgegenkommender weißer Ford Transit mit blauer Aufschrift den Außenspiegel seines Fahrzeugs und beschädigte diesen. Der Lenker des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu

