Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Betrug gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Betrug gesucht

Am Montagnachmittag kam es im Tauberbischofsheimer Ortsteil Impfingen zu einem besonders schweren Fall von Trickbetrug. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Gold im Wert von über 100.000 Euro von einem Senior. Gegen 16 Uhr rief ein Unbekannter bei dem älteren Mann an und gab sich als Polizeibeamter "Steinbeck" aus. Der Anrufer erklärte, bei einem festgenommenen Einbrechersei ein Zettel mit dem Namen des Seniors gefunden worden. Im weiteren Gespräch brachte er sein Opfer dazu, Angaben zu seinen Wertgegenständen zu machen. Der Senior wurde aufgefordert, sich zur Übergabe der Wertsachen auf den Parkplatz eines Discounters in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim zu begeben. Nachdem dort kein Abholer erschien, teilte der Täter telefonisch mit, man habe ihn dort beobachtet und wolle ihn nun im Nelkenweg in Impfingen treffen. Dort wurde im Anschluss, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr,eine Geldkassette mit Goldbarren und Goldmünzen an einen Unbekannten übergeben. Während der gesamten Zeit blieb der angebliche Polizist telefonisch in Kontakt mit dem Opfer. Der Abholer entfernte sich anschließend zu Fuß über den Lupinenweg in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

- etwa 24-25 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - schlank - dunkel gekleidet - sprach akzentfreies Deutsch

Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Montag, dem 6. Mai 2025, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr im Bereich des Nelkenwegs in Impfingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnumer 09341 830 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell