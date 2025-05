POL-HN: Hohenlohekreis: Kotbeutel auf die Autobahn geworfen

Main-Tauber-Kreis (ots) - Lauda-Königshofen: Seniorin fährt gegen Gebäude Bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen entstanden am Mittwochvormittag Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro. Eine ältere Dame wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen in eine Parklücke am Fahrbahnrand der Schillerstraße einparken. Hierbei gelang es der Seniorin wohl nicht vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang zu schalten. Als die Frau ...

mehr