POL-HN: Hohenlohekreis: Weiterer Biber erlegt

Main-Tauber-Kreis (ots) - Boxberg: Gartenzaun von Verkehrsteilnehmer beschädigt Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der vergangenen Woche einen Gartenzaun in Boxberg. Zwischen 17:30 am vergangenen Mittwoch und 7:30 Uhr am Montagmorgen fuhr die unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen den Zaun in der Straße "Im Grund". Anstatt den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro bei der Polizei oder dem ...

mehr