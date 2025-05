Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Eine Jugendliche wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Bad Mergentheim leicht verletzt. Die 17-Jährige fuhr mit ihrem Leichtkraftrad gegen 16:30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Am Berg". Dabei übersah sie wohl einen auf der Straße fahrenden Ford und kollidierte mit diesem. Die junge Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.

