POL-MS: Nach Tötungsdelikt in Legden - Richterin erlässt Haftbefehl gegen 30-Jährigen

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (13.03.) in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus Am Waterbrei eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch die Terrassentür in das Haus ein, in dem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten ...

mehr