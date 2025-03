Polizei Münster

POL-MS: 43-Jähriger leblos in Hausflur in Legden gefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Münster/ Legden (ots)

Am Samstagabend (15.03., 22:22 Uhr) ist ein 43-Jähriger in einem Hausflur in der Hauptstraße in Legden leblos und mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch vor Ort. Bei der Polizei Münster wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Erste Ermittlungen brachte die Polizei auf die Spur eines 30-Jährigen mit lettischer Nationalität. Der Mann wurde noch am Sonntagnachmitttag in Legden festgenommen und wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Der Beschuldigte äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wird der Leichnams des 43-Jährigen am Montag (17.03.) obduziert an. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 01722913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell