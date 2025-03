Polizei Münster

POL-MS: Informationsveranstaltungen der Polizei NRW zum Polizeiberuf - Termine für das erste Halbjahr 2025

Münster (ots)

Das Polizeipräsidium Münster bietet regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Einstieg in den Polizeiberuf an. Die nächsten Termine sind am 18.03.2025, 15.04.2025, 06.05.2025 und 03.06.2025 jeweils um 18 Uhr. In den zweistündigen Veranstaltungen auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße geben die Personalwerber Einblicke in den Beruf, informieren über die Voraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven.

Die Informationsveranstaltungen richten sich an Interessierte mit mittlerem Bildungsabschluss, Abitur, Fachabitur oder beruflicher Qualifikation.

Alle aktuellen Informationstermine wie auch die Anmeldemodalitäten sind auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Münster unter dem angehängten QR-Code zu finden!

