Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Alkohol Unfall verursacht und Polizeibeamte angegriffen

Offenburg (ots)

Unter anderem wegen einer offenbaren Unfallflucht, dem Fahren unter Alkoholeinwirkung, einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstandes, Beleidigung und Bedrohung muss sich seit Donnerstag ein 28-Jähriger verantworten. Am Gründonnerstag soll es zunächst gegen 23 Uhr in der Heimburgstraße zu einem Unfall gekommen sein, bei dem ein Audi-Fahrer an einer Engstelle aufgrund eines geparkten Fahrzeuges zurücksetzte und den entgegenkommenden 28-Jährigen mit dessen Auto passieren lassen wollte. Dabei streifte der Endzwanziger jedoch den wartenden Audi und entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte der alkoholisierte 28-Jährige am Steuer seines Autos in der Nähe festgestellt werden. Während der anschließenden Blutentnahme in den Räumen des Polizeireviers leistete der Mann Widerstand gegen die Maßnahme. Des Weiteren beleidigte und bedrohte er die Polizisten und versuchte diese zu schlagen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

