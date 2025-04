POL-OG: Kehl - Einbruchsdiebstahl

Rastatt (ots) - Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 6 Uhr, durch den Seiteneingang in eine Bäckerei Filiale in der Kaiserstraße und sollen Bargeld aus einem Tresor entwendet haben. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, ...

