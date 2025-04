Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Appenweier, Nesselried (ots)

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Ebersweierer Straße ein Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden. Kurz nach Mitternacht soll nach ersten Ermittlungen ein 19-jähriger Fiat-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Ford kollidiert sein. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer sowie zwei weitere Insassen leicht. Alle Beteiligten wurden zu weiteren Untersuchungen in eine umliegende Klinik verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden.

/al

