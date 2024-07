POL-EL: Nordhorn - Gefriertruhe in Brand geraten

Meppen (ots) - Am Montag, in der Zeit von 21:00 Uhr - 21:15 Uhr, kam es in Meppen an der Herzog-Arenberg-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr die Herzog-Arenberg-Straße in Richtung Friedrichstraße und kollidierte dabei mit einem dort geparkten Ford Transit. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden ...

