Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung an Bushaltestelle

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Baden-Badener Weststadt gekommen sein. Ein 28-Jähriger befand sich im hinteren Bereich der Ausstiegstüre eines Linienbusses, als er an der Haltestelle "Kleine Dollenstraße" von einem Mann angerempelt worden sein soll. Beim Aussteigen soll der bisher Unbekannte dem 28-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und im Anschluss davon gelaufen sein. Zwei Begleiter des Geschädigten atmeten das Pfefferspray ebenfalls ein. Die drei Personen wurden leicht verletzt, bedurften vor Ort jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Zeugen des Vorfalls beschreiben den Unbekannten als männliche Person mittleren Alters mit orangenen Haaren und orangenem Vollbart, bekleidet mit grauer Hose und braun-grauem Kapuzenpulli. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680 -0 bei der Polizei melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell