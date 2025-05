POL-HN: Bad Friedrichshall: Schubverband verliert Öl auf dem Neckar

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: Mann nach Raubdelikt in Untersuchungshaft Am 29. April 2025 soll es in Heilbronn-Böckingen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht ein Mann im Verdacht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft zu haben, in der ...

mehr