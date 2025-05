Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Mann nach Raubdelikt in Untersuchungshaft

Am 29. April 2025 soll es in Heilbronn-Böckingen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht ein Mann im Verdacht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft zu haben, in der sich zu dieser Zeit seine 37-jährige, ehemalige Lebensgefährtin aufhielt. Dort soll er massiv körperlich auf diese eingewirkt und sie festgehalten haben, um hierdurch diverse Gegenstände der Geschädigten zu entwenden. Nachdem er eine Drohung gegen die Geschädigte ausgesprochen haben soll, verließ der Tatverdächtige die Wohnung, wobei er die Gegenstände mitgenommen haben soll. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in einem Linienbus vorläufig festgenommen werden. Die dem Opfer gehörenden Gegenstände konnten in Teilen bei ihm aufgefunden werden. Aufgrund einer mutmaßlichen Betäubungsmittelbeeinflussung wurden Blutentnahmen durchgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Beschuldigte am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen ihn beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 42-jährige Türke befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

