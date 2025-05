Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rollerfahrer bei Unfall verletzt, Waldhütte beschädigt, Warnung vor Betrugsmasche am Telefon

Heilbronn (ots)

Walldürn: Rollerfahrer bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Am Montagmorgen, gegen 8:30 Uhr, kam es in Walldürn zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Der 58-jährige Fahrer eines Opel Vivaro wollte von der Miltenberger Straße nach links auf die Bundesstraße 47 in Richtung Amorbach abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 16-Jährigen, der mit seinem Yamaha-Roller auf der Abbiegespur der B 47 aus Richtung Buchen in die Miltenberger Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Adelsheim-Sennfeld: Holzpfeiler an Waldhütte beschädigt - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es bei einer Waldhütte in Adelsheim-Sennfeld zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines glimmenden Holzpfeilers. Die Hütte befindet sich in Verlängerung der Raintalstraße in Richtung Fischbach. Durch die Feuerwehr wurde der glimmende Pfeiler entfernt und anschließend gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude provisorisch gesichert. Vor Ort wurde ein abgekühlter Einweggrill gefunden, außerdem lagen in der Hütte leere Flaschen und Unrat, was auf eine Feier in den Tagen zurvor hindeutet. Vermutlich wurde der Grill nicht vollständig gelöscht und die Resthitze entzündete den Holzpfeiler. In dem betroffenen Waldstück gilt ein ausdrückliches Grillverbot gemäß dem Landeswaldgesetz. Hinweise auf die bislang unbekannten Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Adelsheim bittet Zeugen, die Angaben zu den möglichen Verursachern machen können, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Buchen: Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon

In Buchen wurden am Montag mehrere Einwohner telefonisch durch angebliche Polizeibeamte kontaktiert. Die Anrufer behaupteten unter anderem, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei oder deren Mobiltelefone gehackt wurden. In allen bekannten Fällen erkannten die Betroffenen die Betrugsmasche und erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Buchen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch in den kommenden Tagen zu weiteren solcher Anrufe im Neckar-Odenwald-Kreis kommt.

Um sich vor den Betrügern zu schützen, geben das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn folgende Hinweise: - Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge bitten - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach o schnellen Entscheidungen, o Kontaktaufnahme mit Fremden sowie o Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Legen Sie zuerst auf und wählen Sie danach erst die 110. Hier können Sie den Sachverhalt mitteilen. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

