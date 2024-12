POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Baustelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Am Freitagmittag kam es in der Weststadt von Pforzheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 13:20 Uhr in der Maximilianstraße ein Mitarbeiter der dortigen Baustelle und der Fahrer eines roten Kleinwagens in Streit. Dieser eskalierte derart, dass einer der Kontrahenten eine ...

mehr