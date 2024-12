POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Alkoholisiert in Mauer gefahren

Pforzheim (ots) - Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag ist es in Pforzheim zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt über die Rückseite der Gebäude. Zwischen Samstagabend, 18:45 Uhr, und Sonntagfrüh, 01:00 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und gelangten so in ...

mehr