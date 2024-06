LPI-G: Unfall mit schwer Verletztem

Greiz (ots) - Greiz. Am Freitag, den 21.06.2024 wurde in den Morgenstunden ein Graffiti am Sommerpalais im Greizer Park festgestellt. Dies wurde in schwarzen Farbe aufgebracht. Im Nahbereich wurden weitere 6 Parkbänke mit der gleichen Farbe beschmiert. Die Tat muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geschehen sein. Die Polizeiinspektion Greiz hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zum ...

