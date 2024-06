Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter Pkw-Führer nach Unachtsamkeit

Altenburg (ots)

Am 22.06.2024 gg. 09:45 Uhr übersah der männliche Fahrer eines Pkw Peugeot die rote Ampel in der Johannisvorstadt und fuhr in die Kreuzung ein. Eine aus Richtung Puschkinstraße kommende Opelfahrerin konnte nicht mehr stoppen und beide Pkw kollidierten. Die beiden Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der vor Ort befindliche Rettungswagen übernahm den Fahrer des Peugeot und verbrachte diesen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell