POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall, Diebstähle & betrunken vor der Polizei geflüchtet

A6/ Bad Rappenau: Auffahrunfall mit zwei Verletzten Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Gegen 7:30 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem VW auf Höhe der Anschlussstelle Bad Rappenau auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf den Verzögerungsstreifen der Abfahrt nach Bad Rappenau geriet. Hier kollidierte der VW mit dem dort verkehrsbedingt haltenden BMW eines 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen ebenfalls haltenden Skoda aufgeschoben. Sowohl die VW-Fahrerin, als auch der Lenker des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht nur ohne Führerschein, sondern vermutlich auch unter dem Einfluss starker Medikamente im Straßenverkehr unterwegs war. Daher wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten mussten zwei Spuren der Autobahn zeitweise gesperrt werden.

Heilbronn-Neckargartach: Geomessgerät gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag in Neckargartach ein Geomessgerät. Das Gerät der Marke "Geomax" war am Manfred-Weinmann-Ring aufgestellt und wurde zwischen 16:55 Uhr und 17:15 Uhr entwendet. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Kabel und Mountainbike aus Rohbau gestohlen - Polizei sucht Zeugen Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende Kabel und ein Fahrrad aus einem Rohbau in Heilbronn. Zwischen Donnerstag und Montag betraten der oder die Täter das unverschlossene Gebäude in der Von-Witzleben-Straße, beschädigten die neu verlegten Elektroinstallationen und nahmen Leitungen, Stromkabel und ein Mountainbike mit. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Betrunken und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet Am Dienstagabend flüchtete ein betrunkener Verkehrsteilnehmer in Neckarsulm vor der Polizei. Kurz vor Mitternacht war der 34-Jährige mit seinem Audi in der Neckarstraße unterwegs und fiel dort einer Polizeistreife auf, da er zunächst ohne zu blinken in die Grabenstraße und anschließend, erneut ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, nach rechts in die Felix-Wankel-Straße abbog. Nachdem der Mann dann noch auf Höhe der Hausnummer 7 trotz Wendeverbot einen U-Turn vollzog, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Allerdings missachtete er das Anhaltesignal der Beamten, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr zurück in Richtung Grabenstraße. Im Einmündungsbereich der Frühmeßgasse parkte der Audi-Fahrer seinen Pkw, verließ das Fahrzeug und rannte davon. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte er vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch fast 0,9 Promille Alkohol im Blut hatte. Daher musste er die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

