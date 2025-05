Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Straßenverkehrsgefährdungen und Unfall mit Verletzten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Schefflenz: Gefährdung im Straßenverkehr - junger Mann bremst mehrere Fahrzeuge aus

Am Dienstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 526 zwischen Mittelschefflenz und Unterschefflenz zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine 47-Jährige und eine 70-Jährige befuhren gemeinsam in einem VW die Landstraße in Richtung Unterschefflenz, als sie von einem schwarzen VW Golf überholt wurden. Gleichzeitig näherte sich ein bislang unbekannter weißer Sprinter aus der Gegenrichtung, dessen Fahrer aufgrund des Überholmanövers stark abbremsen musste. Auch die beiden Frauen mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Im Anschluss hielt der Fahrer des Golfs im Kreisverkehr Unterschefflenz an, stellte sein Fahrzeug quer und blockierte für kurze Zeit die Weiterfahrt der beiden Frauen. Danach verfolgte er sie über mehrere Ortschaften, fuhr dabei dicht auf und betätigte ununterbrochen die Lichthupe. Der vermeintliche Fahrer des Golfs konnte am Abend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Polizei Mosbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des weißen Sprinters, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier zu melden.

Mosbach: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, kam es in der Mosbacher Odenwaldstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 34-jährige Fahrerin eines Seat Leon übersah vermutlich aufgrund starker Sonneneinstrahlung den verkehrsbedingt haltenden VW Polo einer 70-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Der Polo wurde dadurch auf den davorstehenden Opel Corsa einer 64-Jährigen geschoben. Die Fahrerin des Seat sowie die Frau im Polo wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat musste abgeschleppt werden, die beiden anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden an den Autos wird auf insgesamt 9.000 Euro geschätzt.

B292/ Mosbach: Zeugen nach angeblicher Verkehrsgefährdung gesucht

Am Dienstag, gegen 14 Uhr, meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei und gab an, dass ein Lkw auf der Bundesstraße 292 zwischen Elztal-Auerbach und Mosbach in Schlangenlinien fahren würde. Der Mercedes-Benz Atego soll hierbei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein, sodass andere Verkehrsteilnehmende stark abbremsen oder ausweichen mussten. Hierunter sollen sich unter anderem ein weißer Mercedes Sprinter sowie ein roter Kleinwagen befunden haben. Der Lkw und dessen 60-jähriger Fahrer konnten ihn Mosbach von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Da auch sonst keine Anzeichen vorlagen, die gegen die Weiterfahrt des 60-Jährigen sprachen, durfte er seine Fahrt im Anschluss an die Kontrolle fortsetzen. Das Polizeirevier Mosbach bittet Verkehrsteilnehmende, die durch den Lkw gefährdet wurden, insbesondere die Fahrer des weißen Sprinters und des roten Kleinwagens, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell