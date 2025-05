Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Hoher Sachschaden beim Einparken

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Seniorin fährt gegen Gebäude

Bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen entstanden am Mittwochvormittag Schäden in Höhe von rund 50.000 Euro. Eine ältere Dame wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen in eine Parklücke am Fahrbahnrand der Schillerstraße einparken. Hierbei gelang es der Seniorin wohl nicht vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang zu schalten. Als die Frau aufs Gas drückte, fuhr der Wagen rückwärts unkontrolliert etwa 15 Meter weit, bis er gegen ein Gebäude prallte und schließlich im Eingangsbereich einer Arztpraxis zum Stillstand kam. Glücklicherweise kamen keine Personen bei dem Unfall zu schaden.

