FW-M: 83-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall (Sendling)

Freitag, 25. Oktober 2024, 10.37 Uhr

Am Harras

Eine 83 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Integrierte Leitstelle wurde über einen Unfall im Fußgängerbereich des Harras informiert, bei dem ein Mann von einem Transporter angefahren wurde. Umgehend alarmierte die Leitstelle ein Notarztteam, einen Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle.

Die zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Besatzung eines Rettungswagens meldete sofort, dass es sich um eine Reanimation an der Einsatzstelle handelt. Die weiteren Rettungskräfte kämpften mit allen Mitteln, um den Mann wiederzubeleben. Die Verletzungen des 83-Jährigen waren aber so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Für den Fahrer des Transporters wurde ein Kriseninterventionsdienst angefordert. Er wurde bis zum Einsetzen der Spezialkräfte für solche Unglücke von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes betreut.

Die Klärung der genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

