FW-M: Wassereintritt verursacht Schaden im sechsstelligen Bereich (Altstadt)

München (ots) - Mittwoch, 23. Oktober 2024; 7.19 Uhr Dachauer Straße und Otto-Warburg-Straße Am Mittwochmorgen ist es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt und mussten in einer Münchner Klinik im Schockraum behandelt werden. Am Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall, welcher nicht nur die Feuerwehr München, sondern auch den Rettungsdienst und die Feuerwehr ...

