POL-EU: Durchsuchung führt zum Erfolg: Polizei stellt Diebesgut sicher

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Montag (24. Februar) kam es auf einem Tankstellengelände in der Heinrich-Barth-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis fuhr gegen 17 Uhr auf das Tankstellengelände und stellte sich mit seinem Fahrzeug hinter eine Zapfsäule, an der zu dem Zeitpunkt bereits ein Fahrzeug betankt ...

