Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verfassungsfeindliche Schmierereien, Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Verfassungsfeindliche Graffiti - Zeugen gesucht In Walldürn brachten Unbekannte am Dienstag verfassungsfeindliche Graffiti an mehreren Stellen an. Zwischen Mitternacht und 16:30 Uhr beschmierten der oder die Täter eine Fußgängerbrücke zwischen der Seestraße und der Kantstraße, ein Verkehrsschild in der Miltenberger Straße, ein Stromturm in der Schmalgasse sowie einen Zigarettenautomaten an der Ecke Sandgasse/Kreuzweg mit verschiedenen Schriftzügen und klar verfassungsfeindlichen Symbolen. Der entstandene Schaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Osterburken: Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen - Wer hat etwas gesehen? Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Opel in Osterburken aufgebrochen und Baumaschinen entwendet. Zwischen 1:30 Uhr und 1:50 Uhr brachen der Täter die Seitentüre des in der Hemsbacher Straße abgestellten Fahrzeugs auf und stahlen mehrere darin gelagerte Akkumaschinen der Marke "Würth". Durch eine Überwachungskamera konnte eine männliche Person zur Tatzeit an dem Auto aufgenommen werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell