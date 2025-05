Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, Schlägereien, Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht und Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Öl-Heizung fängt Feuer

Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, kam es in Kirchardt-Berwangen zu einem Brand im Heizraum eines Einfamilienhauses in der Salinenstraße. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekt fing die Öl-Heizung in dem Gebäude Feuer. Den freiwilligen Feuerwehren aus Ittlingen und Kirchardt gelang es die Flammen zu löschen, bevor sie auf den Rest des Hauses übergreifen konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die beiden Bewohner, ein 82-Jähriger und eine 78-Jährige, blieben unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Nordheim: Streit vor Restaurant eskaliert - zwei Verletzte

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr kam es in Nordheim-Nordhausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In einem Restaurant im Rohrwiesenweg gerieten ein 36-jähriger Mann und ein 35-Jähriger zunächst in einen Streit, der sich im weiteren Verlauf vor das Lokal verlagerte. Dort kam es zu einem Gerangel, bei dem dem Älteren zwei bislang unbekannte Begleiter zur Hilfe eilten und mit Eisenstangen auf den 35-Jährigen einschlugen. Dieser konnte die Schläge mit den Armen abwehren, wurde jedoch verletzt. Ein 56-jähriger Mitarbeiter des Restaurants, der die Parteien auseinanderhalten wollte, wurde zu Boden gebracht und von einem der Angreifer mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Auch eine 36-jährige Frau, die schlichten wollte, stürzte im Handgemenge. Zwei Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Lauffen a.N.: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1105 zwischen Lauffen und Nordheim am vergangenen Freitag bei dem eine 58-Jährige Frau um Leben kam (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6025036) sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizei in Weinsberg in Verbindung zu setzen.

Löwenstein: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag verlor ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 1111 bei Löwenstein die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der junge Mann fuhr gegen 16:45 Uhr von Löwenstein in Richtung Vorhof, als er mit seiner Maschine in einer Rechtskurve nach links in den Grünstreifen geriet und im weiteren Verlauf einen Abhang hinabstürzte. Er erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die L1111 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

