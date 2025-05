Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Heilbronn (ots)

Limbach: Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, eine Frau in Limbach erheblich verletzt. Im Zuge des Konflikts soll die 51-Jährige von ihrem Lebensgefährten mit einem Hammer sowie mittels Faustschlägen angegriffen und schwer verletzt worden sein. Hierbei drohte ihr der Lebensgefährte offenbar mit dem Tode. Die Tat hat sich in der gemeinsamen Wohnung zugetragen. Der Frau gelang es offensichtlich durch massive Gegenwehr aus der Wohnung zu einer Nachbarin zu flüchten. Das Opfer musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige, ebenfalls 51 Jahre alt, konnte kurz nach der Tat durch Kräfte des Polizeireviers Mosbach festgenommen werden. Der Hammer wurde als vermeintliches Tatwerkzeug beschlagnahmt. Ein Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der festgenommene Rumäne wurde am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell