Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brände, Unfälle, Einbruch in Container und Schlägerei

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg: Brand von Einfamilienhaus

Am Sonntagabend wurden bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rosenberg zwei Personen leicht verletzt. Gegen 22:45 Uhr brach das Feuer auf der Terrasse des Gebäudes in der Straße "Im Teich" aus und griff anschließend auf Teile des Hauses über. Die Besitzerin informierte daraufhin die Feuerwehr, welche die Flammen rasch unter Kontrolle brachte. Die 62-jährige Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 46-jähriger Nachbar, der der Frau zur Hilfe eilte, erlitt ebenfalls eine leichte Rauchvergiftung, musste jedoch nicht stationär behandelt werden. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 200.000 Euro geschätzt. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

L582/Osterburken: Frau bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 582 bei Osterburken in Fahrtrichtung Bofsheim zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer bremste an einer Einmündung stark ab und wollte, vermutlich ohne zu blinken, nach rechts abbiegen. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den Seat auf. Auch die eine 26-jährigen Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem bereits verunfallten Opel. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Einbruch in Container von Supermarkt - Zeugen gesucht

In Walldürn drangen unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr gewaltsam in einen Schiffscontainer auf dem Gelände eines Supermarktes in der Buchener Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Container, in dem Fahrzeugersatzteile und Reifen gelagert sind, nichts entwendet. Ein Anwohner beobachtete zur Tatzeit zwei Personen auf dem Gelände. Hinweise zur Identität der Personen liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Limbach: Fahrzeug prallt gegen Gartenzaun

Am Sonntagmorgen kam es gegen 6:30 Uhr in der Hauptstraße in Limbach zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 32-jährige Fahrer eines Kia Sportage war auf der Landesstraße 525 aus Robern kommend in Richtung Wagenschwend unterwegs, als er im Kurvenbereich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte der Pkw gegen die Umzäunung eines Grundstücks und verursachte einen Schaden von rund 20.000 Euro.Am Kia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zur Bergung des beschädigten Pkws musste ein Abschleppkran eingesetzt werden. Verletzt wurde niemand.

Obrigheim: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Obrigheimer Hauptstraße zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines gemeldeten Wohnungsbrands. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei drang Rauch aus dem Dachgeschoss des Gebäudes. Ein 42-jähriger Bewohner befand sich noch in der betroffenen Wohnung und wurde durch die Feuerwehr gerettet. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Als Ursache konnte ein auf dem eingeschalteten Elektroherd vergessener Kochtopf mit Nudeln festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand am Gebäude kein Schaden. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften, sieben Fahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz.

Mosbach: Jugendliche bei Schlägerei im Elzpark verletzt

Am Samstag gegen 18 Uhr kam es im Elzpark in Mosbach, nahe der Straße "Unterm Haubenstein", zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 15- und einem 17-Jährigen. In deren Verlauf griffen der 44-jährige Vater und der Onkel des 15-Jährigen in das Geschehen ein. Sie sollen den 17-Jährigen eine Treppe hinuntergestoßen und auf ihn eingetreten haben. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht stationär behandelt werden. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell