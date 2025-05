Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Geschwindigkeitskontrollen, Illegale Sammelaktionen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

L524/Mudau: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Am Donnerstagvormittag, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, wurden durch das Polizeirevier Buchen Geschwindigkeitsmessungen an der Landesstraße 524, bei Mudau, durchgeführt. Die Messstelle befand sich zwischen Scheidental und Wagenschwend. In besagtem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Bei etwa 80 gemessenen Fahrzeugen konnten vier Anzeigen im Punktebereich, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, verbucht werden. Spitzenreiter der Kontrolle war ein Pkw-Fahrer, der mit 184 km/h (nach Toleranzabzug) durch die Messstelle sauste. Dem Tesla-Fahrer droht nun ein Fahrverbot.

Buchen/Hardheim: Illegale Sammelaktionen

Derzeit kursieren wieder flächenübergreifend Flyer von nicht angemeldeten Sperrmüll-Sammelaktionen in Buchen und Hardheim. Eine Auflistung der Gegenstände, welche im Rahmen der Sammlung abgeholt werden sollen, ist auf den Flyern ersichtlich. In Buchen-Götzingen und in Hardheim wurden bereits derartige Flyer festgestellt. Wir weisen darauf hin, dass diese Sammelaktionen, entgegen der Pflicht, nicht angemeldet sind. Die Sammlungen sollen nach aktuellen Erkenntnissen am 12. Und 13. Mai stattfinden.

