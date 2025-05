POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Warnung vor "falschen Polizeibeamten"

Main-Tauber-Kreis (ots) - Creglingen: Einbruch in Supermarkt-Lager Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in das Außenlager eine Supermarkts in Creglingen ein. Der oder die Täter entwendeten größere Mengen an Getränken von dem Gelände in der Bad Mergentheimer Straße. Zudem wurde versucht in das Innere des Gebäudes einzudringen. Während der Wert des Diebesgutes ...

