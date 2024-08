POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand eines Pkw - Polizei sucht Zeugen

Neulingen (ots) - Zum Diebstahl mehrere E-Bikes kam es im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch in Neulingen. In der Zeit zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 10:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes, graues E-Bike der Marke Centurion aus der Talblickstraße im Ortsteil Göbrichen. Gleich zwei E-Bikes der Marke Quadriga entwendeten Unbekannte in der Zeit ...

