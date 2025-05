Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Tuning-Kontrollen und Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Zahlreiche Verstöße bei großangelegter Kontrolle festgestellt

Am Dienstagnachmittag führten Polizeibeamte der Polizeirevier Wertheim, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim zusammen mit Kollegen des Verkehrdienstes Tauberbischofsheim im Rahmen des länderübergeifenden Sicherheitstages umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wertheim durch. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr wurden Kontrollstellen unter anderem am Bahnhof, an der Landesstraße 2310 auf Höhe des Mainvorlands, an der Neuen Vockenroter Steige sowie am Autohof eingerichtet. Zusätzlich erfolgten mobile Fahrzeugkontrollen. Insgesamt wurden hierbei 97 Fahrzeuge und 125 Personen überprüft. Bei elf kontrollierten Pkw wurden unzulässige Umbauten festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge führten. Weitere Verstöße betrafen unter anderem die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer, das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts, technische Mängel sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrpersonalverordnung. In einem Fall versuchte ein E-Scooter-Fahrer sich durch Flucht der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Er flüchtete zunächst mit dem Roller und dann zu Fuß, konnte aber nach wenigen Metern durch die Polizeibeamten eingeholt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug nicht versichert war und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er hat nun mit mehreren Anzeigenn zu rechnen.

Niederstetten: Vorfahrtsverstoß führt zu schwerem Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, kam es in Niederstetten zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 68-jährige Fahrerin eines Chevrolet befuhr die Bahnhofstraße in südlicher Fahrtrichtung, während ein 78-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo von der Oberstetter Straße nach links in die Bahnhofstraße einbog. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Chevrolet-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während die Frau mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieb der Mann unverletzt.. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 65.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell