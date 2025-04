Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte: Hoher Sachschaden

Schalkau (ots)

Am Sonntagabend kam es in Schalkau zum Brand einer Gartenhütte, sodass Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren. In der Katzberger Straße kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Brand an der im Garten befindlichen Hütte- Nachbarn meldeten eine meterhohe Feuer- bzw. Rauchsäule. Die Hütte wurde durch das Feuer komplett zerstört, es entstand Schaden von etwa 25.000 Euro. Neben Feuerwehr und Polizei kamen auch Kollegen der Kriminalpolizeiinspektion zum Einsatz und nahmen den Brandort in Augenschein. Zur Ursache können aktuell keine genauen Angaben gemacht werden, im Laufe der nächsten Tage wird sich ein Brandursachenermittler mit den Umständen und Hintergründen befassen. Die Ermittlungen dauern an.

